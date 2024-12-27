Muş-Bingöl kara yolunda kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında Muş-Bingöl kara yolu Otogar mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamyon ve aynı yönde ilerleyen 3 otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik kısa süreliğine kitlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.