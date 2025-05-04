Muş’ta doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Muş lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açtı. Karlı dağlarla birlikte güzel manzaralar oluşturan laleler, ziyaretçi akınına uğradı.Muş’ta ömrü ortalama 3 hafta olan ve 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. Baharın gelişiyle birlikte Muş Ovası’nı kırmızıya boyayan laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Laleli köyü yakınlarında doğal olarak yetişen laleleri görmek isteyen vatandaşlar bölgeye akın etti. Cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmeye çalışan ziyaretçiler, kısa ömürlü bu güzelliği kaçırmak istemiyor.Bölgeye gelerek laleleri fotoğraflayan Muşlu Fotoğraf Sanatçısı Hatice Taşcı, "Bugün buraya arkadaşlarımla birlikte laleleri görmeye geldim. Uzun zamandır bu laleleri görmek istiyordum ama her seferinde zamanını kaçırıyordum, çünkü ömürleri oldukça kısa. Nihayet geldik, fotoğraflar çektik ve gerçekten çok keyif aldık. Muş Ovası adeta kırmızıya bürünmüş durumda. Nisan ayının sonu ve mayıs ayının başı bu güzelliği görmek için en uygun zaman. Herkesi buraya davet ediyoruz, bu eşsiz manzarayı herkes mutlaka görmeli" dedi.Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Nezehat Bulanıklı ise, "Ben de bir Muşlu olarak lale tarlasına ilk kez geliyorum. Ne kadar zaman geçmiş, daha önce hiç gelmemişim. Açıkçası çok güzel bir duygu, çok güzel bir his. Bu yıl kışımız oldukça uzun sürdü; uzun süre kar ve yağmurla mücadele ettik. Baharın gelişiyle insanın doğaya çıkası geliyor. Kırmızıya boyanan Muş Ovası da bu mevsimde gezmek için harika bir yer. İlk defa geldim ve gerçekten çok etkilendim. Herkese tavsiye ederim, bu güzelliği mutlaka görmeliler" ifadelerini kullandı.