Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit 2 Operasyonu’nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay’ın son paylaştığı video yürekleri dağladı.Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit 2 Operasyonu’nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay’ın şehit olmadan önce paylaştığı son videoizleyenleri duygulandırdı. Şehid Abakay kayda aldığı son görüntülerde, “Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak” ifadelerini kullandı. Bu görüntüler yürekleri dağladı.