Muşlu doğaseverler bölgesel trenle Tatvan’a unutulmaz bir yolculuk yaparak Van Gölü kıyısında keyifli doğa yürüyüşü yaptı.Muş’ta doğaseverler, doğayla iç içe keyifli bir yolculuk yaparak bölgesel trenle Bitlis’in Tatvan ilçesine gitti. Genç Adımlar Derneği üyelerinin düzenlediği etkinlikte, doğaseverler hem eğlendi hem de bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Muş’tan trene binen 50 kişilik grup, yolculuk boyunca şarkılar söyleyip halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı. Karla kaplı Muş Ovası ve Bitlis’in doğal manzaraları eşliğinde keyifli bir yolculuk geçiren doğaseverler, bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.Tatvan’a ulaştıklarında Van Gölü kıyısında yürüyüşü yapan grup, burada da halay çekerek keyifli vakit geçirdi. Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, etkinliğin doğayla iç içe olmak ve farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu belirterek, tren yolculuğunda kadınlara karanfil dağıtarak günlerini güzelleştirdi.Diyetisyen Büşra Balaban, ilk kez trenle seyahat ettiğini belirterek, "Doğaseverler olarak her hafta bir etkinlik düzenliyoruz. Bu haftada tren yolculuğu yapalım dedik. Açıkçası benimde ilk tren deneyimim. Çok eğlenceli geçiyor. Buradaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı" dedi.Anestezi teknikeri Elif Dicle ise bu deneyimin kendileri için farklı bir keşif olduğunu söyleyerek, "Doğaseverler için çok güzel bir aktivite. Yürüyüşü ve doğayı çok seviyoruz. Yeni yerler keşfetmeye çalışıyoruz. Çok mutluyuz bu nedenle. Biz için yeni bir aktivite oldu. Daha önce hep yürüyorduk, şimdi ise bir tren maceramız oldu. Bol bol fotoğraf çektik ve izlemeye vakit ayırdık" şeklinde konuştu.Hemşire Seher Çelik ise tren yolculuğunun herkesin bahsettiği kadar keyifli olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızla tren yolculuğu yaptık. Güzel güzel bir deneyim oldu benim için. Tren yolculuğu herkesin bahsettiği kadar keyifliymiş. Bende bu keyifli yolculuğu yaptığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.Doğayla iç içe farklı bir deneyim yaşamak için bölgesel trenle Bitlis’in Tatvan ilçesine unutulmaz bir yolculuk yaptıklarını söyleyen Betül Kaya da, "Bugün tren yolculuğu yaptık. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir aktivite yapmak için beraber toplanıyoruz. Bu aktivitelerden çok keyif alıyorum. Tren yolculukları çok keyifli. Bugün de yolculuğumuz Tatvan ilçesine" diye konuştu.