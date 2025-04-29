Muş’ta suyun soğukluğuna aldırış etmeyen çocuklar yüzmenin tadını titreye titreye çıkardı.Karaağaç beldesinde doğal kaynak suyunun aktığı alanda oluşan gölette yüzen çocuklar, soğuk havaya rağmen suyun keyfini çıkardı. Su soğuk olmasına rağmen gölete giren çocuklar, düşük hava sıcaklığına aldırış etmeden yüzmenin keyfini doyasıya yaşadı. Üşüdüklerini dile getiren çocuklar, buna rağmen bu keyiften vazgeçmediklerini söyledi.Sudan çıkarken titreyen çocuklar, soğuğa aldırış etmeden eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklardan Yaser Kurtoğlu, "Yaz kış bize fark etmiyor, biz her zaman yüzüyoruz. Hava soğuk ama biz yüzmeyi seviyoruz. Bizim en büyük keyfimiz burada yüzmek" dedi.Kaynak suyunun aktığı bölgede doğal olarak oluşan gölette yüzen çocuklardan Yusuf Emre Kurtoğlu, "Su soğuk ama biz yüzmeyi seviyoruz. Soğuk sıcak dinlemiyoruz, her zaman burada yüzüyoruz. Biz yüzmeyi seviyoruz" şeklinde konuştu.