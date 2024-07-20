Muş’ta artan sıcaklardan bunalan çocuklar, Çar Çayında yüzerek serinliyorlar.Muş’ta sıcak havalardan bunalan çocuklar, çareyi Kale Mahallesi yakınından geçen Çar Çayı’nda yüzerek buldular. İlk olarak dereden topladıkları taşlar ve evden getirdikleri brandalar ile derede küçük havuz oluşturan çocuklar, daha sonra göletin içinde yüzerek sıcak havanın adeta tadını çıkarıyorlar. Okulların tatil olmasını da fırsat bilen çocuklar, günün belli bir bölümünü burada geçiriyor. Oluşturdukları havuzda serinlediklerini belirten Muhammed Ali Özcan isimli çocuk, “Muş’ta havalar çok sıcak ve bizde sıcaklardan bunaldık. Bu nedenle Çar Çayında yüzmeye geldik. Günde 3-4 saat burada geçiriyoruz. Çok eğleniyoruz” dedi.Havanın sıcak olmasından dolayı derede yaptıkları havuzda yüzerek serinlediklerini söyleyen çocuklardan Yekta Asi ise “Hava sıcak olduğu için buraya geldik. Hem yüzüyoruz hem de eğleniyoruz. Günde 3-4 saat burada yüzüyoruz” ifadelerini kullandı.Çocuklardan Yasin Sadıkoğlu da, “Burada kendi imkânlarımızla göl oluşturduk. Dereden topladığımız taşları ve evden getirdiğimiz çadır brandalar yardımı ile yüzebileceğimiz bir alan oluşturduk” şeklinde konuştu.