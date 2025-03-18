Muş Valisi Avni Çakır, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.Muş Garnizon Komutanlığı’nda gerçekleştirilen iftarda konuşan Vali Çakır, şehitlerin ve gazilerin fedakârlıklarının milletin gönlünde her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam’a teşekkür eden Çakır, "Ramazan’ın 18. iftarını Peygamber ocağında hem asker kardeşlerimizle hem de şehit aileleriyle gazilerimizle paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aziz şehitlerimizi rahmetle andık. Bundan 110 yıl önce Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı mücadelemiz başladı. Ama aradan 100 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen hala hem içeri de hem dışarıdan birlik ve beraberliğimizi bozmaya, ilerlememizi, gelişmemizi baltalamaya çalışanlar oldu. Birliğimizi, beraberliğimizi, bayrağımızı, vatanımızı korumak için yüzlerce şehit verdik, gazi verdik. Hepsini rahmetle anıyorum. İnşallah birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece bizi hiçbir gücün ne kardeşliğimizi ne bütünlüğümüzü bozamayacağına inanıyoruz. İlerleyen günler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin yüz yılı olacaktır. Şehitlerimize ne kadar duacı olsak, minnettar olsak azdır. Onların geride kalanları bizim en kıymetlimizdir. Şehit ailelerine sağlık ve afiyet diliyorum. Aziz şehitlerimizi milletle anıyorum, mekanları cennet olsun" dedi.Programa, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz, şehit aileleri ve gaziler katıldı.