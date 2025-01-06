Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Aşağı Argit Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.Muradiye’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma, Aşağı Argit Mahallesi yolunu adeta geçilmez hale getirdi. Sabah saatlerinde okula ulaşmaya çalışan öğretmenlerin araçları ve köye gitmek isteyen diğer vatandaşların araçları yolda kaldı. Mahsur kalan sürücüler, kendi imkanlarıyla yolu aşmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu araçlarını hareket ettirmeyi başaran sürücüler, zorlu şartlarda köye ulaştı.Mahalle sakinleri ve sürücüler, yolun sık sık karla kapanmasından ve buzlanmadan dolayı yaşanan sıkıntılardan şikayet ederek yetkililerden daha etkin bir karla mücadele çalışması yapılmasını talep etti. Mahalle halkı, "Bu durum her yıl tekrarlanıyor. Yolun daha düzenli bir şekilde açılması ve buzlanmaya karşı önlem alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Mahsur kalan öğretmenler ve diğer vatandaşlar, zorlu şartlara rağmen köye ulaşıp görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Özellikle kış mevsiminde, eğitim ve diğer temel hizmetlerin aksamaması için yolların daha düzenli bir şekilde temizlenmesi gerektiği vurgulandı.