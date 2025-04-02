VAN (İHA) – Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 9 günlük tatili fırsat bilen yüzlerce yerli ve yabancı turist Muradiye Şelalesi’ne akın etti.Van’a 90 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye Şelalesi, her dönem yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Karın erimesi ile debisi yükselen şelale, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen turistlerin yoğun ilgisini çekti. Adeta ziyaretçi akınına uğrayan şelale gelen ziyaretçilerine huzurlu ortam sağlarken, keyifli dakikalar geçirmelerine imkan tanıyor. Ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, seyrine doyulmaz şelalede fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.Ankara’dan Van’a gelen ve şelaleyi ziyaret eden Tarık Mosun isimli şahıs, "İlk defa şelaleyi görmeye geliyoruz. Çok beğendik. Herkese tavsiye ederiz, gelip bu güzelliği görsünler" şeklinde konuştu.