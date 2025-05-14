Etkinlik, üniversite kampüsünde renkli görüntülere sahne olurken, geleneksel lezzetler ve müzik dolu bir gün yaşandı.Düzenlenen etkinliğe Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslışah Açıkses, üniversitenin akademik ve idari personelleri ile birlikte çok sayıda öğrenci ve davetli katılım sağladı.

GASTRONOMİ KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİNDEN LEZZET ŞÖLENİ

Etkinlik kapsamında Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan geleneksel ve modern yorumlarla zenginleştirilmiş Türk mutfağına özgü çeşitli yiyecek ve içecekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Börek çeşitlerinden zeytinyağlılara, yöresel tatlılardan içecek stantlarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan ürünler büyük beğeni topladı. Katılımcılar, hem lezzetli ürünlerin tadına bakma fırsatı buldu hem de öğrencilere destek oldu.

KATILIMCILAR, DOYASIYA EĞLENDİLER

Gün boyu süren etkinlikte, öğrenciler hazırladıkları stantların başında ürünlerini tanıtırken, diğer yandan katılımcılar, halaylar çekerek günün keyfini çıkardı.