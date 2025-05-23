Serginin açılışına Sayın Vali Vekili Ertuğrul Aslan, Vali Yardımcısı Fikret Dağ, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Aşkın, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslışah Açıkses, Prof. Dr. Murat Dal, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

Toplam 46 eserin yer aldığı sergide, Resim Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin “Proje 1 ve 2” dersleri kapsamında yürüttükleri tez konularına paralel olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar sergileniyor. Mitolojik karakterler, melankoli, çağdaş kavramlar gibi konuları içeren geniş bir yelpazede üretilen eserlerde; yağlı boya, akrilik ve suluboya gibi farklı tekniklerin yanı sıra yenilikçi sunumlar da dikkat çekiyor.

AÇIKSES: “ÖĞRENCİLERİMİ TEBRİK EDİYORUM”

Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslışah Açıkses, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri özgün sanatsal ifadelerle ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu mezuniyet sergisi, öğrencilerimizin sanatsal gelişim süreçlerinin önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra, çağdaş sanat anlayışı ve yerel kültürel değerlerle kurdukları diyalog açısından da özel bir anlam taşıyor. Sanatın evrensel dilini kendi duygu ve düşünce dünyalarıyla harmanlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu anlamlı sergiye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”Her yaştan ziyaretçiye ev sahipliği yapan “Mezuniyet Sergisi”, 28 Mayıs 2025 tarihine kadar Tunceli Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

