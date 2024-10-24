Munzur ve Pülümür Nehirleri’ne akıtılan kanalizasyonun çevreyi ve halk sağlığını tehdit etmesi nedeniyle Change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayı başlatan bölge sakini Veysel Emre kanalizasyon sorununa derhal bir çözüm bulunmasını talep ediyor.Munzur ve Pülümür nehirlerine karışan hayvan dışkıları ve kanalizasyonun, suları kirletmesi üzerine bölge halkı, konuyla ilgili yetkililerin önlem almasını ve bölgede yaşayanların da duyarlı olması çağrısında bulundu. Doğayı ve halk sağlığını tehdit eden su kirliliğine karşı imza kampanyası başlatan bölge sakinlerinden Veysel Emre, imza kampanyasıyla bölge halkının sesini yetkililere duyurmayı amaçladığını kaydetti. .“Bir vatandaş olarak daha fazla göz yumamazdım”Ovacık, Tunceli’de yaşayan biri olarak, Munzur’a kanalizasyon akıtılmasına daha fazla göz yumamayacağını ifade eden Veysel Emre, "Bu sorun, bizim topluluğumuz için bir yaşam kalitesi sorunu. Temiz hava ve temiz su, hem toplumu hem de yerel ekosistemi zenginleştirir. Ovacık Belediyesi ilçedeki atık su problemini çözmek için uzun zamandır çalıştıklarını ve atık su arıtma tesisini büyük oranda tamamladıklarını belirtse de, hâlâ kanalizasyon akışı devam ediyor” dedi.Öte yandan, Avukat Barış Yıldırım, sosyal medya üzerinden 20 Ekim’de yaptığı paylaşımda, “Ovacık Belediyesi hakkında Munzur Vadisi Milli Parkı’nın temel kaynak değeri Munzur Nehri’ne akıtılan kanalizasyon için suç duyurusunda bulunacağız” açıklamasında bulundu.