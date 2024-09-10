Elazığ Belediyesi tarafından hizmete açılan Nailbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ofisi talepleri almaya başlarken, mahalle muhtarları ise Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ederek kentsel dönüşüme tam destek verdi.Elazığ Belediyesi, Nailbey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin ardından İstasyon Caddesi Bosna Hersek Bulvarı Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni de hizmete açarak Akpınar, Nailbey, Çarşı ve Sarayatik Mahalleleri için vatandaşların taleplerini toplamaya başladı. Depreme dayanıklı modern bir şehir hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür eden mahalle muhtarları, Elazığ Belediyesi’nin başlatacağı çalışmaların, vatandaşlar için bir fırsat olduğunu vurguladı.Mahallede belirlenen adalarda kentsel dönüşüm çalışmalarının başlaması için vatandaşlara çağrıda bulunan Çarşı Mahallesi Muhtarı Ahmet Aytaç; “Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi Çarşı Mahallesi Muhtarlığı karşısında hizmet vermeye başladı. Mahallemizde 22, 23, 387 adalarda uygulanacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları için talep toplanıyor. Vatandaşlarımızın buraya gelerek taleplerini oluşturmalarını bekliyoruz. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum” dedi.Elazığ Belediyesi’nin başlatacağı kentsel dönüşüm çalışmalarının vatandaşlar için bir fırsat olduğunu vurgulayan Sarayatik Mahallesi Muhtarı Aytaç Şahinoğlu; “Elazığ Belediyemizin başlatacağı kentsel dönüşüm çalışmaları içerisinde mahallemizdeki 20 ve 21 adalar da yer alacak. Vatandaşlarımız, muhtarlığın hemen karşısında bulunan ofise gelerek taleplerini oluşturabilir. Elazığ Belediyesi’nin başlatacağı kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşlarımız için bir fırsattır. Gelin bu fırsatı değerlendirin. Bu çalışmalara mahallemizi de dahil eden Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür eden Akpınar Mahallesi Muhtarı Orhan Deniz ise “Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başta Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde kentsel dönüşüme girecek adalarımız 482, 12, 11, 7, 10, 8, 9 olarak belirlendi. Mahalle sakinlerimizden bir an önce gelip taleplerini oluşturarak başvurularını yapmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımız, İstasyon Caddesi’ndeki ofise taleplerini iletirse çalışmalar da bir an önce başlamış olur" şeklinde konuştu.