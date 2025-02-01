Üç mahalle muhtarı, ilk ziyaretlerini İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’a gerçekleşirdi.Elazığ’ın yetiştiği önemli bürokratlar arasında yer alan Bakan Yardımcısı Aktaş, hemşehrilerini makamında ağırlayarak muhtarlardan mahalleleri hakkında bilgiler aldı.



Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Kil, Yenimahalle Muhtarı Ayhan Yılmaz ve Ataşehir Mahallesi Muhtarı Yusuf Özdağ, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde Elazığ Milletvekilleri, Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Semih Işıkver’i ziyaret ettiler.



MUHTARLAR: “ZİYARETLERİMİZ ÇOK VERİMLİ GEÇTİ”

Ankara sonrası açıklamalarda bulunan Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Kil, Yenimahalle Muhtarı Ayhan Yılmaz ve Ataşehir Mahallesi Muhtarı Yusuf Özdağ, Ankara ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini ifade ederek “ 31 Mart 2024 yapılan yerel seçimlerde yeni seçilen üç muhtar arkadaş, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bizleri ağırlayan hemşehrimiz İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’a ilimiz Milletvekilleri, Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Semih Işıkver’e çok teşekkür etmek istiyoruz. İlimizin diğer milletvekili Gürsel Erol’da ziyaretimizin olduğu gün işlerinin yoğunluğundan dolayı görüşemedik. Kendisiyle telefonda görüşme sağladık. Milletvekilimiz, bir sonra ki ziyaretlerinde bizleri mutlaka ağırlamak istediklerini ifade ettiler”.

ALİ KİL; “ELAZIĞLILARIN KONYA’DA HER ZAMAN BİR EVİ VAR”

Ayrıca Mahalle muhtarları Ankara’dan Elazığ dönüşü Konya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği 2. Dönem Başkanı Ali Kil’i ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Elazığ dönüşü Konya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği 2. Dönem Başkanı Ali Kil; “Değerli Elazığlı muhtarlarımızı Konya’da ağırlamaktan dolayı çok mutlu oldum. Elazığlı hemşehrilerim Konya’da her zaman bir kardeşleri olduğunu unutmasınlar. Biz gurbette Elazığ’ı çok özlüyoruz. Elazığlı hemşehrilerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.