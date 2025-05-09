Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli mühendisler Iğdır’da kayısı hastalık ve zararlılarına ilişkin gözlem yaparak değerlendirmelerde bulundu.Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Yılmaz Karabıçak, Yüksek Ziraat Mühendisi Fatih Yıldız, Yüksek Ziraat Mühendisi Rengin Akkan ve Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden Muhsin Özcan ve Deniz Demirtaş ile birlikte Iğdır’da sürvey çalışmaları yaptılar.Heyet, çalışmalar sonrasında Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş’i ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular.