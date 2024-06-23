Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşları 3 önemli konuda uyardı.Yaz mevsiminin gelmesiyle artan sıcaklıklar ve insanların bilinçsizce ateş yakması, izmarit atması ya da kasıtlı kundakçılık gibi nedenler doğa felaketine yol açıyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu noktada vatandaşlara ateş yakma, anız yakma ve izmarit atma konusunda uyarıda bulundu.Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması ve bu tür eylemlerden kaçınılması istendi. Özellikle anız yakmanın sadece hububat saplarını değil, toprak üzerindeki tüm canlıları da öldürdüğü belirtildi. Ayrıca, anız yakmanın toprağı sertleştirip verimsizleştirdiği ve kanunen suç olduğu hatırlatılarak, vatandaşlardan bu suça ortak olmamaları istendi.Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Anız yakmayın! Yanan sadece hububat sapları değil, hububat sapları ile birlikte toprak üzerindeki tüm canlıları öldürür. Anız yakmak toprağı sertleştirir ve verimsizleştirir. Anız yakmak kanunen suçtur ve lütfen suça ortak olmayın!"Diğer yandan sıcaklıkların normallerin üzerinde artış gösterdiği bu günlerde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde orman yangını haberleri de gelmeye devam ediyor. Ayrıca orman yangınlarına sebep olanlar için ağır cezalar ve yaptırımlar uygulanıyor. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) orman yangınına neden olma ve ormanları tahrip etme fiilleri için çeşitli yaptırımlar öngörülüyor. En düşük ceza 1 yıldan başlamak üzere müebbette kadar orman yangınına neden olanlara ceza uygulanıyor.