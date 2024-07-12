Elazığ’da motosikleti üzerine uzanarak kullanan şahıs canını hiçe sayarken trafiği de tehlikeye attı.

Olay Zafran Mahallesi’nde toplu konutlar civarında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak şekilde motosikletle yola koyuldu. Bir süre sonra motoru üzerine uzanarak kullanan şahıs bir yandan canını tehlikeye atarken bir yandan da trafiği tehlikeye attı. Şahıs bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.