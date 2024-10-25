Malatya’da şehir içi yolcu otobüsünde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki bir çocuk, nefes borusuna çikolata kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. MOTAŞ’a ait otobüsün şoförü Mustafa Baştuğ, durumu fark ederek hemen müdahale etti ve Heimlich manevrasını uygulayarak çocuğu kurtardı. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MOTAŞ şehir için yolcu otobüsünün Elemendik Konteyner Kent seferi sırasında otobüs de bulunan 2 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı. Çocuğun annesi panikle müdahale ederken durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Başbuğ Heimlich manevrasını uygulayarak boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu kurtardı. Bu anlar saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansırken çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yaşanan bu olay sonrası sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Dün saat 17.30’da 2K Elemendik Konteyner Kent hattında sefer yapan Büyükşehir Belediyemiz Toplu Ulaşım Şirketi (MOTAŞ) otobüsünde, boğazına çikolata kaçması sonucu nefes alamayan ve ciddi bir hayati tehlike atlatan 2 yaşındaki evladımızı, Heimlich manevrasıyla kurtaran kıymetli çalışma arkadaşımız, şoförümüz Mustafa Baştuğ’u tebrik ediyorum. Bu olay, ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Toplum olarak bu konuda bilinçli olmalıyız” ifadelerine yer verdi.MOTAŞ otobüs şoförü Mustafa Baştuğ ise aldıkları eğitimlerin bir çocuğun hayatının kurtarılmasına vesile olduğu için mutlu olduğunu söyledi.