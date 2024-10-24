Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Gelecek Buluşmaları’ programına katılan MOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Kayış, “Biz kurum olarak problemlere yerinde çözüm üretmenin yararlarına inanıyoruz. Bu kapsamda şehrimizdeki üniversitelerimizle devamlı olarak iletişim halindeyiz" dedi.Turgut Özal Üniversitesi Akçadağ Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilen programda Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Rektör yardımcısı Prof. Dr. Gündüz, önemli paydaşlarından birinin Malatya Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek sürekli iletişimde olduklarını belirtti.“Problemlere yerinde çözüm”Daha sonra söz alan MOTAŞ Genel Müdürü Kayış ise slayt eşliğinde yaptığı sunumda çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Amaçlarının öğrenciler ile doğrudan iletişime geçmek ve onların ulaşımla ilgili taleplerini dinleyip çözümler üretmek olduğunu belirten Kayış, “Biz kurum olarak problemlere yerinde çözüm üretmenin yararlarına inanıyoruz. Bu kapsamda şehrimizdeki üniversitelerimizle devamlı olarak iletişim halindeyiz. Diğer bir amacımız, gençlerimizin yaşam yolculuğunda sağlam adımlar atmalarına rehberlik etmek ve onlara farklı perspektifler sunmak. Tecrübelerimizi sizinle paylaşarak hedefe koyacağınız amaçlarınıza ulaşım konusuna da yer vermenizi sağlamak istedik. Bu etkinlikle siz öğrencilerimize etkili bir gelecek vizyonu kazandırmasını hedefledik” şeklinde konuştu.Kayış, bu tür buluşmaların gençlere sadece kariyer hedeflerini belirlemek konusunda imkan sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onların ilham alacağı ve hayatlarına yön verecek değerli dersler çıkaracakları bir platform sunduğunu da söyledi.Gençlere nasihatlerde bulunan Kayış şunları söyledi:“İster girişimcilik hayalleriniz olsun, ister sanatla dünyayı değiştirmeyi planlayın, ‘Gelecek Buluşmaları’nda kendinizi bulacak, fark oluşturarak bir ilham bulacaksınız. Her başarı hikayesinin arkasında bir tutku, emek ve vizyon vardır. Bu etkinlik, gençlerin kendi başarı hikayelerini yazmaları için gerekli motivasyonu, enerjiyi ve bilgiyi sunmayı amaçlıyor. İlham al, kendine yeni hedefler koy, geleceğini bugünden şekillendir.”Daha sonra soru-cevap bölümüne geçilen programda MOTAŞ Genel Müdürü Kayış, öğrencilerin ulaşımla ilgili talep ve şikayetlerini dinledi; tek tek not alarak cevapladı.