Mobbing ile Mücadele Derneği yanlarında ‘’Mobbingin Bireysel-Örgütsel-Toplumsal Öncülleri ve Ardılları’’ kitabının yazarları Prof.Dr. Kerem Karabulut, Prof.Dr. Uğur Yavuz, Dr. Öğrt. Üyesi. Hilal Mola, Şeyda Polat, Elif Selçuk, MEYAD Erzurum Temsilcisi Av. Arb. Selçuk Yıldız, İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, KOOP İş Sendikası Başkanı Tarık Toğrul, HAK-SEN Başkanı İlim Gödekmerdan olduğu halde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Hacımüftüoğlu’nu ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan Türkez’i ziyaret ettiler.MEYAD ‘’İşyerindeki savaşın görünmeyen cephesi MOBBİNG’’Avukat Arabulucu Selçuk Yıldız Mobbing’in işyerindeki savaşın görünmeyen cephesi olduğun belirterek, “Tabir yerinde mi diye sorgulamayacağım. Evet mobbing tam bir savaş halidir. Bir savaşta bir ülke veya bir ordu, bir millet düşman olarak görülür ve sistematik olarak saldırı başlatılır. Önce küçük taciz atışları ve düşmanı iyice yıprattıktan sonra ise onu yok etmek için vurucu darbe. Mobbingde ise mobbing uygulayan tarafından bir kişi veya grup düşman olarak görülebilir. Dikkat edileceği üzere, her ikisinin de ortak yönü, karşı tarafı zayıflatmak, sindirmek ve yok etmektir. İş yerinde mobbing, görünmeyen ve etkisi derin olan bir savaştır. Bu savaş, yıllarca ince ve sinsi bir şekilde gerçekleşir. Savaşları diplomasi ve diyalog ile önlenirken mobbingi önlemek için de iş yerlerinde önleyici tedbirler alınması için gerekli diyalogları kurarak her daim mağdurların yanında olacağız’’ dedi.Mobbing ile Mücadele Derneği 2011 yılından beridir yurt genelinde işyerinde psikoloik tacize dikkat çekiyor. Derneğin Mağdur başvuruları analizleri ile bölgemizde de mobbingin yüksek boyutlarda olduğunu defalarca dile getirilmişti.Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı ve Yeminli Sosyal Arabulucu Öğr.Gör. Jale Hülya Alcan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan Türkez’e mobbing çalışanın işyerinde çözülmemesi halinde son zamanlarda toplumsal bir sorun haline gelen şiddet ve suç meselesine evrildiğini ve bu durum, artık yalnızca bir sosyal problem olmanın ötesine geçerek, şiddetin artık ülkede beka meselesi olarak kabul edilmeye başlandığını ‘’Mobbingin Bireysel Örgütsel Toplumsal Öncülleri ve Ardılları’’ gibi kitap çalışması ile üniversitelerin eğitim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaları önemine vurgu yapan Alcan, yakın gelecekte sorunun çözümü için ortak paydaşlarda gerekli destek sağlanırsa ‘’Şiddetle Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk’’ gibi projeler, sendika, basın, vakıf, dernek ve STK’lar işbirliği ile çözebileceklerine inandıklarına vurguladı.