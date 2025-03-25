Erzincan’da orman sahasının geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması amacıyla okullara yönelik eğitim çalışmaları başlattı.Erzincan ve ilçelerinde Orman Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocuklar ve gençlerde orman bilincinin artırılması amacıyla eğitim programları yürütüyor.Bu kapsamda Erzincan’ın Kemah ilçesinde bulunan Kenan Ardıç İlkokulu’nda öğrencilere yönelik eğitim programı düzenleyen Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, minik yürekleri ağaç dikimi, orman sahalarının korunması, orman yangınlarıyla mücadele, erozyon gibi birçok konuda bilgilendirdi.Kenan Ardıç İlkokulu’nda öğrencilere yönelik eğitim programı veren ağaçlandırma şefi Özge Aydın, çocuklara ormanın Türkiye için değerini anlattı. Eğitimde her yıl orman yangınlarında kaybedilen orman sahalarında yangınlara karşı ne gibi tedbirler alınacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi birçok konuda çocuklara çeşitli bilgiler verildi.