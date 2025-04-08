Miniklerden emniyete anlamlı ziyaret Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 08-04-2025 16:43 Güncelleme : 08-04-2025 16:43 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * GÜNCEL Malatya’da deprem sonrası hava kirliliği alarm veriyor Battalgazi Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi Toz taşınımının yağmurla çamura dönüşmesi oto yıkamacılarda kuyruk oluşturdu Erzincan’da Polis Haftası Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde encümen ve ihtisas komisyon üyeleri belirlendi Çok Okunanlar 1 Sabunlar, kadınların elinde sanata dönüşüyor 2 Feribottan baraja atlayan şahıs kurtarıldı 3 Erciş’te taşlı sopalı kavga 4 Van’ın Gevaş ilçesinde son 2 günde 3 sazlık alan yandı 5 Malatya’da 72 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde ölü bulundu