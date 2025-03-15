Hakkari’deki minikler 3 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi’nde kayak yapmanın sevincini yaşadı.Hakkâri Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen; "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamındaki faaliyetlerle sağlıklı kuşaklar yetiştirilmeye devam ediliyor. Mergabütan Kayak Merkezi’nin bu seferki misafirleri, ilkokul 1. sınıf öğrencileriydi. Hakkari Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarında "Hakkari’de Kayak Var mottoso ile miniklerin kayarken çekildiği görüntülerine yer verildi. Hakkari Valiliğinin yaklaşık 4 milyon TL’lik bütçe ayırdığı proje ile 65 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Kayak ve yüzme bilmeyen hiçbir öğrenci kalmasın, sloganıyla yapılan faaliyetlerde, nihai amaç, yapılan spor etkinlikleri ile öğrencilerin, fizyolojik ve psiko-sosyal yönlerden uyumlu ve dengeli gelişimlerine katkıda bulunmak, onları muhtemel kötü alışkanlıklardan uzak tutmak; ayrıca kentteki gizli yeteneklerin keşfedilerek ülke sporuna katkıda bulunmalarını sağlamak" ifadelerini yer verildi.