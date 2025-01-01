Yüksekova-Van karayolunda minibüsün üzerine kaya parçasının düştüğü olayda ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeni Köprü mevkiinde meydana gelmişti. Van istikametinden Yüksekova istikametine yolcu taşıyan 30 YJ 152 plakalı minibüse dağdan kopan kaya parçaları isabet etmiş, minibüste bulunan 12 yaşındaki Ceyhun Kırbaş ağır yaralanmıştı.12 yaşındaki Yasin, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.