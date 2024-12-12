Malatya’da valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve (DHMİ) Malatya Havalimanı Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesi" sergisinin açılışı yapıldı.Malatya’da "Milli Teknoloji Hamlesi" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, Malatya Valiliği’nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendi. Malatya Park AVM’de düzenlenen açılışa Vali Seddar Yavuz ile birlikte kurum müdürü katıldı.Vali Yavuz, sergiyi gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, özellikle savunma sanayi alanında yapılan yatırımların ve emeklerin önemli bir göstergesi olarak, bir öğretmenin el emeğiyle hazırlanan savunma sanayi ürünlerini sergilediklerini belirtti. Vali Yavuz, serginin, çocuklar ve gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı amaçladığını ifade etti.Türkiye’de savunma sanayide Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde kaydedilen ilerlemelere de dikkat çeken Vali Yavuz, savunma sanayi ürünlerinin Türkiye’nin bağımsızlığı ve güvenliği için önemli bir rol oynadığını vurguladı. Yavuz, “Bu devletin birliğine kasteden terör örgütleri bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Alçak girişimler bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemez” diyerek serginin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracağına inandığını belirtti.Vali Yavuz, herkesin daha güvenli, gelişmiş ve refah bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğini söyledi.