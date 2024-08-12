AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, Çıldır ve Hanak Belediye Başkanlarıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.Milletvekili Kaan Koç, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu ve Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya ile birlikte şehrin eksikleri ve çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Vekil Kaan Koç ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ’’Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’u Hanak ve Çıldır Belediye Başkanlarımız ile ziyaret ettik. Millet Bahçesi, Tokiler ve diğer çalışmalarımızı görüşüp, Hasan Sabri Paşa Kışlasının şehrimize kazandırılması başta olmak üzere yeni taleplerimizi ilettik. Yeni projelerimize başlıyoruz. Sayın Bakanımıza Serhat Ardahanım adına teşekkür ederim’’ dedi.