Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı."Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105.yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz" diyen Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "23 Nisan 1920; necip milletimizin, canı ve kanı pahasına verdiği özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin, milli egemenlik ile taçlandırıldığı gurur günüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasıyla; 600 yıl dünyaya hükmeden bir imparatorluğun küllerinden özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti doğmuş; ezelden beridir hür yaşayan milletimiz, ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağını dünyaya ilan etmiştir" dedi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın; aslında kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak anlamına geldiğinin idraki içinde olduklarını anlatan Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizin daha da gelişip kalkınması, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için yarının büyükleri olan çocuklarımızın, sorumluluklarının bilincinde, ülkesini ve milletini seven, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, okuyan gençler olarak yetişerek ülkemizin geleceğini aydınlatacaklarına olan inancımız tamdır.Bu duygu ve düşüncelerle, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı en kalbi duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz vatanımızı bize hediye eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."