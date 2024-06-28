Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından açık havada sahnelenen "Midas’ın Kulakları" adlı tiyatro oyunu Ardahan’da sahnelendi.Güngör Dilmen’in yazdığı Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği oyun, açık havada PTT kavşağında sahnelendi. Oyunu, Ardahan Vali Yardımcısı Şahin Demir, Belediye Başkanı Faruk Demir ve vatandaşlar izledi. Vali Yardımcısı Demir, konuşmasında, oyunu güzel ve serin bir havada izlemenin keyfini yaşadıklarını söyledi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ise organizasyonun, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç’un katkılarıyla gerçekleştiğini belirtti."Midas’ın Kulakları"Eser, güneş tanrısı Apollon ile doğa tanrısı Pan arasındaki "kim daha güçlü, kim daha usta" tartışmasının, Frigya Kralı Midas’ın hakemliğinde düzenlenen yarışmaya taşınması, mağlup ilan edilen Apollon’un bu duruma öfkelenip Midas’ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürerek cezalandırması konu ediliyor.