Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yetiştirdiği meyve fidanlarını baharın gelmesiyle çiftçilerle buluşturacak.Erzincan’da bahar aylarına hazırlıklar yavaş yavaş başlıyor. Teorik olarak kış mevsiminin son ayına girdiğimiz bugünlerde resmi kurumlar da 2025 yılı faaliyetlerine başladı. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahar aylarında satışa sunacağı meyve fidanlarının kontrollerini sürdürüyor.Erzincan’da tarımsal araştırma projelerinin yanı sıra, meyve fidanı ve sebze fidesi üretimi de gerçekleştiren Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bu yıl da ürettiği meyve fidanlarını Erzincan çiftçisinin hizmetine sunacak.Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, Müdür Yardımcısı Burak Mersinlioğlu ile birlikte, enstitünün fidan üretim parsellerinde incelemelerde bulundu.Enstitü Müdürü Samet Karataş, 2025 yılı tarım sezonunun başlamasına kısa bir süre kala enstitü olarak hazırlıklara devam ettiklerini söyledi. Karataş, 2025 yılı bahar aylarında tamamen enstitü parsellerinde ve enstitü teknik elemanlarının gözetiminde üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 20 bin adet meyve fidanının satışa sunulacağını söyledi.Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş yaptığı açıklamada; "Enstitü olarak bahar aylarına yönelik hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Enstitümüzün fidan üretim parsellerinde 20 bin meyve fidanı üretimi gerçekleştirdik. İklim şartlarına göre değişmekle birlikte takriben Mart ayı içerisinde fidan sökümüne başlamayı planlıyoruz. Bu yıl elma, armut, dut, kayısı, erik, badem, ayva, kiraz, şeftali gibi meyvelerin farklı çeşitlerini çiftçilerimizin beğenisine sunacağız. Satışa sunacağımız tüm fidanlar Erzincan’da kendi teknik elemanlarımız ve işçilerimiz tarafından yetiştirildi. Bölgeye uyumlu meyve türlerinden oluşan 20 bin fidan çiftçilerimize teslim edilecek" diye konuştu.