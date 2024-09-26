Hz. Muhammed (S.A.V) doğum günü olarak kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çıldır İlçe Müftülüğü işbirliği ile Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, İlçe Müftüsü Metin Aksoy, Belediye Başkan Vekili Güven Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlıve çok sayıda kurum amiri ve vatandaşın katılımı ile düzenlenen programda, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Faruk Beşkaya tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Çıldır İlçe Vaizi Hüseyin Arslan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Gürbüz Yıldız tarafından konuşma gerçekleştirildi. Program öğrencilerinin hazırladığı şiirler ve ilahilerin oratoryo şeklinde seslendirilmesi ile devam etti. Ardından İlçe Müftüsü Metin Aksyo tarafından Peygamberimiz ve Karakter İnşası konulu konferans verildi.Program "Peygamber Efendimize Gönülden Bir Yakarış" konulu şiir yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edilmesinin ardından son buldu.