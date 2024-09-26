Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Çıldır Aktaş GTİ Müdürü Özgür Karaaslan’ın Hatay’a tayininin çıkması sebebiyle bir veda yemeği verdi.Çıldır Gölü kenarında bulunan belediye sosyal tesislerinde verilen yemeğe; Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’de Başkan İskender Yılan, Ardahan Şoförler Odası Başkanı Asim Özer, Çıldır İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat Vural, Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Başkan Azizoğlu, GTİ Müdürü Özgür Karasalana yaklaşık 7,5 yıl süren zarfında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken kendine fahri hemşehrilik beratı verdi. Başkan Azizoğlu Belediye Meclis üyeleriyle birlikte teşekkür plaket takdim etti. Veda yemeğinde oda başkanları da GTİ Müdürü Karaaslan’a teşekkür plaketi taktim ettiler.