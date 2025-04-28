Ardahan’ı Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan Şavşat karayolu Sahara geçidi mevkiinde yaklaşık 4 metrelik kar kütlesini görenler durup hatıra fotoğrafı çektiriyor.Ardahan-Şavşat karayolu üzerinde deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yükseklikteki Sahara geçidinin çığ geleneler Mevkii’nde yaklaşık 4 metre boyunda kar var. Karayolunu kullanan sürücüler bu bölgede durarak hatıra fotoğrafı çekiyor.Ailesiyle Artvin’in Şavşat ilçesinden Ardahan’a yolculuk yapan Aykut Yıldır metrelerce yükseklikteki kar kütlesinin altından hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyleyerek, ’’Şu anda Artvin’in Şavşat ilçesinden Ardahan’a gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 4,5 metreye yakın yükseklikte kar kütlesi var. İnsanlar bu manzarayı değerlendirerek burada hatıra fotoğrafı çektiriyor’’ dedi.