Meteoroloji Kars için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yer yer yağmurlu Iğdır ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlı olacağı, Kars ve Ağrı’da karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, Kars’ın batıkesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği Kars’ta rüzgar Kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış sırasında kuvvetli eseceği bildirildi.Ayrıca meteoroloji kar yağışı uyarısında da bulundu. Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerine kadar Kars’ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 santimetre üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Yapılan uyarıda; bugün akşam saatlerine kadar Iğdır ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Iğdır, Kars, Ağrı yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğuna dikkat çekildi.