Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulundu.Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yapılan son değerlendirmelere göre Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti. İl geneline yönelik yapılan ve 21 Eylül saat 24.00’e kadar geçerlilik periyodu bulunan uyarıda, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda akmasalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.