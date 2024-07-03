Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince Erzurum ve Ardahan için sağanak yağış uyarısı yapıldı.Yapılan meteorolojik uyarıda, Erzurum kuzey ve doğusu ile Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, “Son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Erzurum’un kuzey ve doğusu, (Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya, Horasan) ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.