Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.Yapılan açıklamada "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Uzmanlar kuvvetli yağış uyarısında bulunarak şöyle dedir, " Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"