Meteoroloji Erzurum ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısından bulundu.Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini açıkladı. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan’ın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları kuvvetli kar yağışı uyarısı yaparak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.02.2025 cuma sabah saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Bölge için buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapılarak, şöyle denildi "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"