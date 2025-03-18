Meteoroloji’den Kars’a soğuk hava, yağış ve zirai don uyarısı yapıldı.Meteoroloji 16.Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son meteoroljik değerlendirmelere göre; Kars, Ağrı ve Iğdır il ve ilçe merkezlerinde 20 Mart 2025 Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren bölge genelinde Kars, Ağrı ve Iğdır’da hissedilir derecede 10 ile15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.Soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde 25 Mart 2025 Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor. Yağışların bin 500 rakıma kadar genellikle yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmur, bin 500 rakımdan sonrası için karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.Halen mevsim normallerinin 10 ile 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgede zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendiriliyor.