Meteorolojinden Kars’a kar yapışı uyarısı geldi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu Kars’ta kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın Parçalı bulutlu, sabah saatleri itibariyle aralıklı yer yer karla karışık yağmurlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Kars, Ağrı ve Iğdır’da hava parçalı bulutlu, sabah saatleri itibariyle aralıklı yer yer karla karışık yağmurlu ve yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı Kars’ta sıfırın altında 7, Ağrı’da 2 derece olurken, Iğdır’da 4 derece olacak. Rüzgar ise bölge genelinde batılı ve güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.