Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 24 Kasım Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli’de kar yağışı beklendiği belirtilerek meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Kasım 2024 Pazar günü sabah saatlerinden sonra Kahramanmaraş’ın kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Elazığ’da kuvvetli 5-20 santimetre, Erzincan, Tunceli çevrelerinde yoğun kar yağışı 20 santimetre üzeri beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.