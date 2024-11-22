Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.11.2024 Pazar günü öğle saatlerinden sonra Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.