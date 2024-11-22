Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.11.2024 Pazar günü öğle saatlerinden sonra Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Elazığlılar kar geliyor!
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
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