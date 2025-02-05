Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba akşam saatlerinden itibaren başlayacak karla karışık yağmur ve kar yağışının cumartesi günü sabah saatlerine kadar devam edeceği, kar yağışı sebebiyle Elazığ’ın çevre iller ile bağlantı yollarında 20 cm üzeri kar beklendiğinden dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde beklenen en yüksek sıcaklığın maksimum 5 derece, en düşük sıcaklığın minimum -9 derece civarında seyredeceği, rüzgarların Güney batı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Beklenen kuvvetli (10 cm üzeri kar) yağışları sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.