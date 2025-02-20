Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için don ve buzlanma uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının 20 Şubat Perşembe akşam saatlerinden itibaren il genelinde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı ve mevsim normalleri Soğuk havanın, kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte cuma gününden itibaren beş günlük periyotta etkisini sürdürmesi tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer tipi, kar savrulması, buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer tipi ve kar savrulması, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.