Meteoroloji uzmanlar vatandaşları bölge genelindeki buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi konusunda uyardı.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Erzurum ve bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu geçeceği; buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın ise doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.