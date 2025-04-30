Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına ile yer yer toz taşınımı uyarısı yaptı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40- 60 km/saat) ve özellikle yağış anında kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) beklenmektedir. Hadisenin şiddeti, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yer yer toz taşınımıdır. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz taşınımına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.