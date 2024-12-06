İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, yapay zeka teknolojisini kullanarak Malatyalı bestekar ve ses sanatçısı merhum Fahri Kayahan’ın eski fotoğraflarından bir klip hazırladı.Son dönemde farklı uygulamalarıyla dikkat çeken yapay zeka teknolojisi, müzik, görsel ya da metin tabanlı orijinal materyaller üretebilme imkanı sağlıyor. Hayatın pek çok alanında karşımıza çıkan bu teknoloji, sanatsal projelerde de kendine yer buluyor.Yapay zeka teknolojisi ile sanatı bir araya getiren Prof. Dr. Ali Ayhan, özel bir program kullanarak Malatyalı bestekar ve ses sanatçısı merhum Fahri Kayahan’ın eski fotoğraflarından bir klip hazırladı. Yaklaşık iki aylık çalışmayla ortaya çıkan klip, Fahri Kayahan’ın görsellerinin teknolojiyle harmanlanmasıyla yeni bir boyut kazandı.Çalışmayla, Fahri Kayahan’ın eserlerinin ve hatıralarının modern bir perspektifle yeniden ele alındığını kaydeden Prof. Dr. Ali Ayhan, yapay zeka kullanımının sunduğu imkanların yanı sıra bazı güvenlik açıklarına da dikkat çekerek, teknolojinin inovatif alanlarda daha etkili bir hale geldiğini belirtti. Ayhan, “Yapay zeka artık yalnızca bir araç değil, inovatif süreçlerin aktif bir parçası haline geldi” diye konuştu.