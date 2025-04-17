Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, vefatının yıldönümünde memleketi Malatya’da düzenlenen anlamlı bir programla anıldı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen "Türkiye’nin Siyasi ve İktisadi Dönüşümünde Özal" konulu konferans yoğun ilgi gördü.Programa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, Battalgazi Belediye Başkanı Av. Bayram Taşkın, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı."Özal, Türkiye’nin değişim döneminin mimarıdır"Program, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Recep Bentli, konuşmasında Turgut Özal’ın sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda vizyon sahibi bir lider olduğunun altını çizerek, "Merhum Turgut Özal, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik dönüşüm sürecine öncülük etmiş, çağının çok ilerisinde bir liderdi. Üniversitemize ismini taşıyan böyle bir değerimizi yıl dönümünde anmak bizler için hem bir sorumluluk hem de bir vefa borcudur" ifadelerini kullandı."Özal, 150 yıllık geri kalmışlığa karşı bir başkaldırının simgesidir"Konferansta konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Turgut Özal’ın yalnızca siyasi kimliğiyle değil, aynı zamanda bir "medeniyet taşıyıcısı" olarak da anılması gerektiğini söyledi. Özal’ın devlet planlama teşkilatındaki görevlerinden başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemine kadar ülkeye önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Yavuz, "Düşünce dünyamızın şekillenmesinde derin izler bırakmış, ülkemize ve şehrimize büyük hizmetlerde bulunmuş bir dava ve vatan sevdalısı olan merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mekânı cennet olsun. Merhum Özal, Devlet Planlama Teşkilatı gibi devletin kalbi sayılabilecek bir kurumda müsteşarlık yapmış, ardından başbakan ve cumhurbaşkanı olarak vizyoner bir liderlik sergilemiştir. Ben Turgut Özal’ı bir ‘medeniyet milliyetçisi’ olarak tanımlıyorum. Çünkü o, bu toprakların değerlerini, kültürünü ve inancını içselleştirmiş, aynı zamanda evrensel değerleri de takip etmiş bir liderdi. Yaklaşık 150 yıllık geri kalmışlığa karşı bir başkaldırının simgesi, bir fidan gibi yeşeren vizyoner bir ruhtu" ifadelerini kullandı."Değerlerimize hayattayken sahip çıkmalıyız"Gençlere de seslenen Vali Yavuz, insanları değerlendirirken vicdan, akıl ve merhametle yaklaşmaları gerektiğini belirterek, "Keşke insanlar hayattayken kıymetleri bilinseydi. Vatanına hizmet etmiş herkese saygı göstermek boynumuzun borcudur" dedi.Program, Prof. Dr. Selahattin Bakan tarafından verilen "Türkiye’nin Siyasi ve İktisadi Dönüşümünde Özal" başlıklı konferansla sona erdi.