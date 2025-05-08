Erzincan’da "Erzincan’ın İlk Fatihleri: Mengücekoğulları Beyliği" paneli düzenlenecek.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde Erdoğan Büyükkasp Kongre ve Kültür Merkezinde 9 Mayıs Cuma günü düzenlenecek olan panel saat 14.00’da başlayacak.
Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin’in modaretörlüğünde gerçekleşen panelde Prof. Dr. Abdullah Kaya- Kuruluştan yıkılışa Mengücekoğulları Beyliği, Doç. Dr. Savaş Eğilmez - Mengücekli Saltuklu ilişkileri, Dr. Öğretim Üyesi Dilara Altaş - Mengücekli Danişmendli ilişkileri, Doç. Dr. Funda Naldan - Mengüceklilere ait kültürel varlıklar konularında sunum yapacaklar.