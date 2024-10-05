Mengücek Gazi Yurt Müdürlüğü’nde Hayvanları Koruma günü etkinliği düzenlendi. Hayvanları Koruma Günü’nde, yurt bahçesinde yaşayan hayvan dostları yaşam standartlarını iyileştirmenin önemine dikkat çekerek, öğrencilerle birlikte onları besledi ve sıcak yuvalar inşa etti.Mengücek Gazi Yurt Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, öğrencilere hayvan haklarının korunması ve hayvan refahının artırılmasının önemini aşılamak amacıyla düzenlendi. 10 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yurt bahçesinde yaşamını sürdüren köpek ve kediler için mama temin edildi ve onlara daha rahat bir yaşam sunmak adına kulübeler yapıldı.Ayrıca, öğrenciler kendi tasarladıkları kuş evlerini yurdun farklı noktalarına asarak doğadaki hayvan dostları için daha yaşanabilir bir ortam sağladılar. Etkinlik boyunca öğrenciler hem hayvanlarla vakit geçirdiler hem de keyifli anlar yaşadılar. Etkinlik sonunda alınan geri bildirimlerde öğrenciler, hayvanlarla daha fazla proje üretme arzularını belirttiler.