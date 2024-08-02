Malatya’nın Battalgazi ilçesinde menfez çalışması sırasında elektrik akımına kapılan genç yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Recai Kutan Caddesi üzerinde sulama kanalının inşası sırasında menfez alanına beton dökümü yapan pompa aracı yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada alanda çalışma yapan İsmail İ. akıma kapılarak yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç burada tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.